Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne olay benzetme: Amerikan futbolu izledik

Yorumcu Volkan Demirel, Diagne'nin Morutan'a asist yaptığı pozisyonda 'Amerikan futbolu'ndan kesitler olduğunu ifade etti. Çok tartışılan pozisyon futbol kamuoyunu ikiye bölerken, faul olduğunu savunanların sayısı bir hayli fazlaydı.

"AYNI ŞEYİ SÖYLERDİM"

Volkan Demirel, "İlk pozisyonda, korner atılırken bir faul var. Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var. Haydi hakem öyle yorumladı, VAR'daki hakemler ne yorumladı bunu sorgulamak lazım. Fenerbahçe'ye de olsa, aynı şeyi söylerdim" ifadelerini kullandı.

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