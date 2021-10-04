Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne olay benzetme: Amerikan futbolu izledik - Haberler Spor
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Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne olay benzetme: Amerikan futbolu izledik

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Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, kamuoyunu ikiye bölen Galatasaray'ın attığı son gole ilginç bir yorum getirdi. Demirel, "Diagne'nin koşusunda Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var. Hadi hakem öyle yorumladı. VAR'dakileri sorgulamak lazım. Fenerbahçe'ye de olsa aynı şeyi söylerdim" dedi.

Yorumcu Volkan Demirel, Diagne'nin Morutan'a asist yaptığı pozisyonda 'Amerikan futbolu'ndan kesitler olduğunu ifade etti. Çok tartışılan pozisyon futbol kamuoyunu ikiye bölerken, faul olduğunu savunanların sayısı bir hayli fazlaydı.

Volkan Demirel, Mbaye Diagne'nin pozisyonuna 'Amerikan futbolu' izledik eleştirisini yaptı

"AYNI ŞEYİ SÖYLERDİM"

Volkan Demirel, "İlk pozisyonda, korner atılırken bir faul var. Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var. Haydi hakem öyle yorumladı, VAR'daki hakemler ne yorumladı bunu sorgulamak lazım. Fenerbahçe'ye de olsa, aynı şeyi söylerdim" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne olay benzetme: Amerikan futbolu izledik
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