Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor - Haberler Spor
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Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, Galatasaray'ın Alanya mağlubiyeti hakkında dikkat çeken tespitlerde bulundu. Demirel, "Defansif bir kadroyla çıkıldı. Trabzon maçındaki hareketlilik gitti. G.Saray'ın bu oyunu, bu oyuncularla çok zor. Bu sene sıkıntı çekerler gibi gözüküyor. Morutan 6-7 yıl Romanya'da oynadı. Çok iyi olsa İtalya'ya giderdi. Ben çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum" dedi. Sosyal medyada Demirel'e Galatasaraylılardan tepki yağdı.

Volkan Demirel, yorumculuk yaptığı beIN Sports ekranlarında Galatasaray'ın Alanyaspor karşılaşmasında ortaya koyduğu futbolun yeterli olmadığını söyledi. Demirel, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Volkan Demirel'in Galatasaray yorumu:

"Galatasaray taraftarı stadında baskılı başlamaya alışıktır, bu kadro baskıyı sağlayamadı ve ilk yarı pozisyonsuz geçerken, ilk pozisyon neredeyse 70'de oldu. Alanyaspor'da Bülent hocanın da aklındaki düşünce skoru 0-0 götürmekti, skoru aldıktan sonra hareket ederim dedi. Doğru bir oyun oynadı Alanyaspor.

Galatasaray'ın bu oyunu, bu oyuncularla çok zor. Galatasaray bu sene sıkıntı çekecek, gözüküyor. Yedlin diyoruz mesela, aşağı yukarı bütün pasları Alanyaspor'a verdi. Morutan biraz sağda kaldı, 10 ve 8 numara özellikli, orada oynamayı tam doğru bilmediğini düşünüyorum, normal pozisyonda daha etkili olacağını düşünüyorum. Genel anlamda bir sıkıntı var, 3 haftadır kazanamayan bir Galatasaray var. 2-0 öne geçtikten sonra maçları da verdi, düşünülmesi gereken konular çok fazla, en kısa sürede Fatih Terim, ekibi ve yönetim çözecektir.

Bu orta saha üçlüsünden fazla üretkenlik bekleyemezsin, bu orta sahalar araya çok pas atamaz. Yana verir, geriye verir. Taylan bir tane attı geçen ama 10 maçtan 1'inde atar. Sızma koşuları, adam eksiltme, bu üçlüden bekleyemem. Taylan da, Berkan da, Cicaldau da öyle gibi.

Galatasaray'ın Lazio maçında daha organize bir defans hattı vardı Marcao ile, bugün yenilen golde defans 4'lüsünün yaptığı hata var, Ömer'in yaptığı bir hata. Bunu çözmesi gereken teknik ekiptir. Marcao'nun olmadığı bir defansta Galatasaray'ın daha sıkıntı çekmesine neden olacak gibi gözüküyor.

Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
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Yorumlar (1)
Harun Çağlar:Volkan doğru tespit etmiş...
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Haber: Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor - Haberler Spor
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