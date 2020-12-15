Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum

15.12.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:55
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum

Magazin dergisine dikkat çekici açıklamalarda bulunan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, zaman zaman ağaçlarla konuşup onlara sarıldığını dile getirdi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Şamdan Dergisi'ne samimi açıklamalar yaptı.

Volkan Demirel'le yaşadıkları ilişkiden bahseden Zeynep, "Volkan ile ilişkimizde ilk yıllar ve bu dönemler arasında dağlar kadar fark var. İkimiz de zamanla çok değiştik, ilişkimiz evrildi. Şu an her şey daha sağlam ve oturmuş. Eskiden çocukça davranışlarda bulunuyorduk. Aramızdaki yaş farkından dolayı çatışırdık. İlişkimizin bu halini daha çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum

"İLİŞKİMİZİ YÜRÜTMEMİZ ZOR OLURDU"

Eşine övgüler yağdıran güzel fenomen, onun hakkında "Volkan işinde çok başarılı bir isim. Bu yüzden özgüveni yüksek. Bu aşırı ilgi ve hayranlığı benden de bekleseydi ilişkimizi yürütmemiz zor olurdu. O bir denge yakaladı, ben de bu durumu iyi yönettim" dedi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum

"AĞAÇLARA SARILIP ONLARLA KONUŞUYORUM"

Zeynep Demirel verdiği röportajda kendiyle ilgili enteresan bir itirafta da bulundu. Demirel, "Çevremdeki birçok kişiye göre garip bir huyum var; o da ağaçlarla konuşmak, onlara sarılmak, isim takmak. Beni bir ağaçla konuşurken görürseniz şaşırmayın" diye konuştu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum
Haber Yorumları (2)
GENERAL ZENG: Bir deri bir ham kalmış.
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