Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Şamdan Dergisi'ne samimi açıklamalar yaptı.

Volkan Demirel'le yaşadıkları ilişkiden bahseden Zeynep, "Volkan ile ilişkimizde ilk yıllar ve bu dönemler arasında dağlar kadar fark var. İkimiz de zamanla çok değiştik, ilişkimiz evrildi. Şu an her şey daha sağlam ve oturmuş. Eskiden çocukça davranışlarda bulunuyorduk. Aramızdaki yaş farkından dolayı çatışırdık. İlişkimizin bu halini daha çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİMİZİ YÜRÜTMEMİZ ZOR OLURDU"

Eşine övgüler yağdıran güzel fenomen, onun hakkında "Volkan işinde çok başarılı bir isim. Bu yüzden özgüveni yüksek. Bu aşırı ilgi ve hayranlığı benden de bekleseydi ilişkimizi yürütmemiz zor olurdu. O bir denge yakaladı, ben de bu durumu iyi yönettim" dedi.

"AĞAÇLARA SARILIP ONLARLA KONUŞUYORUM"

Zeynep Demirel verdiği röportajda kendiyle ilgili enteresan bir itirafta da bulundu. Demirel, "Çevremdeki birçok kişiye göre garip bir huyum var; o da ağaçlarla konuşmak, onlara sarılmak, isim takmak. Beni bir ağaçla konuşurken görürseniz şaşırmayın" diye konuştu.