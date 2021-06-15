Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, bölgedeki kalabalık ve trafikten çok şikayetçi. Geçtiğimiz günlerde 'kalabalık' paylaşımı yapan Zeynep Demirel, Bodrum trafiğinde uzun süre beklemelerine en sonunda sitem etti. Uzun süre beklediği trafikte bunalan Zeynep Demirel, "Bodrum trafiği İstanbul trafiğini geçmiş" paylaşımı yaptı.

Koronavirüs vakalarının azalmasından sonra sahil bölgelerine vatandaşlar akın etti. Sporcular aileleriyle birlikte, Ege ve Akdeniz bölgesini tercih etti. Ancak bu sezonki kalabalığın vakalara rağmen oldukça fazla olduğu görüldü. Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kalabalığa isyan etti.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu

"İSTANBUL'U GEÇMİŞ"

Aracında uzun süre trafikte bekleyen Zeynep Demirel, sosyal medyadan bu duruma sitem etti. Ünlü model ve dizi oyuncusu, "Bodrum trafiği İstanbul trafiğini geçmiş" paylaşımını yaptı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu
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