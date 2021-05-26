Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in eşi, tatilden kare paylaşmayı ihmal etmiyor. Spora bir hayli düşkün olan Zeynep Demirel, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin dikkatini çekti. Amuda kalktığı anı Instagram'da post olarak paylaşan Zeynep Demirel'in fiziğine övgüler yağdırıldı.