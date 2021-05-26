Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı
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Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı

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Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in eşi, tatilden kare paylaşmayı ihmal etmiyor. Spora bir hayli düşkün olan Zeynep Demirel, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin dikkatini çekti. Amuda kalktığı anı Instagram'da post olarak paylaşan Zeynep Demirel'in fiziğine övgüler yağdırıldı.

Demirel ailesinin tatili bir hayli keyifli geçiyor. Volkan Demirel ve eşi, adeta fotoğraf paylaşma yarışına girdi. İki çocuk annesi olan Zeynep Demirel, son paylaştığı fotoğrafla iddialı fiziğiyle takipçilerinin dikkatini çekti. Zeynep Demirel'in paylaşımının altında övgü dolu yorumlar yer aldı.

Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı

TAKIM DA ÇOK SEVİYOR

Fenerbahçe futbolcuları, Demirel ailesini çok seviyor. Ozan Tufan, Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi yıldızlar özel hayatlarında Volkan ve Zeynep çiftiyle sık sık görüşüyor. Çifti Fenerbahçe'de herkes parmakla gösteriyor.

Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı
Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı
Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı
Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı
Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı
Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı
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Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı - Haberler Spor
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