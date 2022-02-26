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İstanbul'da nefes kesen maç! Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini bitirdi

Haberler.com - Spor
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İstanbul'da nefes kesen maç! Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini bitirdi

Süper Lig'in 27. haftasında mücadelesinde Fatih Karagümrük, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Volkan Demirel'in ekibi geriye düştüğü maçta kazanmasını bilerek, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerinin 4 haftalık galibiyet serisini bitirdi.

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Volkan Demirel'in öğrencileri mücadeleyi 2-1 kazandı.

AHMED MUSA GALİBİYETİ GETİRDİ

Başakşehir, 25. dakikada Trezeguet'nin golüyle öne geçerken, Karagümrük 39. dakikada Borini'yle beraberliği yakaladı. Konuk ekipte, 41. dakikada Ahmed Musa galibiyet golünü atan isim oldu ve skoru belirledi.

BAŞAKŞEHİR'İN GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Bu sonucun ardından Başakşehir 46 puanda kalırken, 4 haftalık galibiyet serisi son buldu. Fatih Karagümrük, 39 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Haberler.com - Spor

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Başakşehir, Karagümrük, Spor, Haberler

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