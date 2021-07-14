Volkan Demirel'den Fenerbahçe taraftarına veda: Eğer uçmak istiyorsan yuvadan atlamaya da cesaretin olmalı
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Volkan Demirel'den Fenerbahçe taraftarına veda: Eğer uçmak istiyorsan yuvadan atlamaya da cesaretin olmalı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini bırakan Volkan Demirel, sarı-lacivertli taraftarlara sosyal medyadan yayımladığı yazıyla veda etti. Paylaşımında, "20 yaşında deli dolu bir genç olarak girdiğim kapıdan, bugün 40 yaşında bir adam olarak çıkıyorum" ifadelerini kullanan Demirel, "Bugüne kadar benim üzerimde emeği olan herkese ve her bir Fenerbahçe ferdine çok teşekkür ederim. İyi ki Fenerbahçe" dedi.

Volkan Demirel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında takımdan ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Fenerbahçe'nin efsane kalecisi, yardımcı antrenörlük görevini bırakmasının ardından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Sosyal medyadan veda yazısı paylaşan Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

"DİMDİK AYAKTA DURDUK, YIKILMADIK VE KAZANDIK"

20 yaşında deli dolu bir genç olarak girdiğim kapıdan, bugün 40 yaşında bir adam olarak çıkıyorum. Yaşım kaç olursa olsun bu benim için hiç kolay değil. Çünkü burada sadece ömrümün yarısı geçmedi, bu bayrak altındayken aşık oldum, güzel bir yuva kurdum, çocuklarımı bu bayrak altında kucağıma aldım. Kazanmanın, sevilmenin, savaşmanın, gururun, tutkunun ne olduğunu öğrendim. Omuzlarımda taşıdığım yük, dev bir çınarın ve ona gönülden bağlı milyonların sorumluluğuydu. O güçle hep birlikte dimdik ayakta durduk, yıkılmadık ve kazandık. Bu yüzden kolay değil size veda etmek ama daha güçlü olmak istiyorsam, bu ülkenin futbolunda hayal ettiğim gibi biri olmak istiyorsam, şimdi dışarı çıkma ve orada tek başıma mücadele etme vakti. Eğer uçmak istiyorsan yuvadan atlamaya da cesaretin olmalı. Bugüne kadar benim üzerimde emeği olan herkese ve her bir Fenerbahçe ferdine çok teşekkür ederim. İyi ki Fenerbahçe.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe taraftarına veda: Eğer uçmak istiyorsan yuvadan atlamaya da cesaretin olmalı
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