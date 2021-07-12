Voleybolda Burhan Zorluer, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a imza attı
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Voleybolda Burhan Zorluer, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a imza attı

Voleybolda Burhan Zorluer, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a imza attı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Voleybolda yeni sezon öncesi başantrenör Levent Zoroğlu ve orta oyuncu Fatih Eren Uğur'la anlaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki smaçör Burhan Zorluer'le de sözleşme imzaladı.

Voleybolda yeni sezon öncesi başantrenör Levent Zoroğlu ve orta oyuncu Fatih Eren Uğur'la anlaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 25 yaşındaki smaçör Burhan Zorluer'le de sözleşme imzaladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadelesini sürdürecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna yeni oyuncular katmaya devam ediyor. Takımı Başantrenör Levent Zoroğlu'na emanet eden Büyükşehir Belediyespor, Fatih Eren Uğur'un ardından Burhan Zorluer'le de sözleşme imzaladı.

1996 doğumlu smaçör, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer'in de yer aldığı törenle sezon sonuna kadar sürecek sözleşmeyi imzaladı. 1.98 boyundaki Zorluer'in de kadroya dahil olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Dinçer, "İyi bir kadro kurarak Bursa'yı Efeler Ligi'nde başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Burhan Zorluer'in takımıza katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.Voleybola Ziraat Bankası'nda başlayan, 3.45 smaç, 3.40 blok yüksekliğine sahip Burhan Zorluer de "Yeni sezonda Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için mücadele edeceğim için heyecanlıyım. İnşallah bu güzel ekiple güzel işlere imza atar ve bizlere güvenenleri mahcup etmeyiz" diye konuştu.Geçtiğimiz sezon Sorgun Belediyespor'da forma giyen Zorluer, 2018-2019 sezonunda Ziraat Bankası, 2019-2020 sezonunda Arhavi Belediyespor ve Cizre Belediyespor'da oynadı.

Voleybolda Burhan Zorluer, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a imza attı
Voleybolda Burhan Zorluer, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a imza attı
Voleybolda Burhan Zorluer, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a imza attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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