: Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı

22.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:02

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ta forma giyen Arelya Karasoy ile anlaştı.

Aydın ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma imzalayan 23 yaşındaki pasör Arelya Karasoy, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Karasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Tüm yüreğimle sahada mücadele edeceğim. Çok heyecanlıyım, Ege'ye geldim. Ben de Egeliyim. Hedefim takımımla yapabileceğimiz en iyi dereceyi yapmak. Avrupa'ya gidip, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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