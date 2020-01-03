Haberler » Spor » Voleybolcu kızlardan 3 kupa - Spor

Voleybolcu kızlardan 3 kupa

Okul sporları voleybol Kütahya il şampiyonasından, Simavlı genç ve yıldız kız voleybolcuların 3 kupa ile döndükleri belirtildi.

03.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:55
Voleybolcu kızlardan 3 kupa

Okul sporları il şampiyonasından, Simavlı genç ve yıldız kız voleybolcuların 3 kupa ile döndükleri belirtildi.


Simav Gençlik ve İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 2019 yılındaki spor başarılarının ardından 2020 yılına voleybolda kazanılan başarılarla başladıklarını ifade etti. Sapmaz, "Okul sporları genç ve yıldız kızlar Kütahya il şampiyonasında, Simav Osmanbey Ortaokulu yıldız kız voleybol takımı 1'inci, Simav Anadolu Lisesi genç kız voleybol takımı 2'inci, Simav Beyce Ortaokulu yıldız kız voleybol takımı 3'üncü oldular. Başarılı genç ve yıldız voleybolcularımızı, öğretmenlerini, okul yönetimlerini tebrik eder, sürdürülebilir spor başarıları dileriz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler