Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Mimar SinanHakemler: Yavuz Akdemir, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım)
Setler: 20-25, 16-25, 23-25
Süre: 88 dakika (26, 27, 35)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.