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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Yavuz Akdemir, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir...

13.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:18
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

Aydın : Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)

Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım)

Setler: 20-25, 16-25, 23-25

Süre: 88 dakika (26, 27, 35)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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