Voleybol turnuvasında Türkiye elendi mi, 3. lük maçı ne zaman, finale kim çıktı? 2021 CEV Avrupa Voleybol turnuvasında Türkiye takımı elendi mi?

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarı final maçları oynanacak. Türkiye kadın voleybol takımımız şuanda Sırbistan ile yarı finalde karşılaşıyor. Setlerde 2-1 geride olan ülkemiz bu maçı kaybederse 3. lük maçı oynayacak. Peki, Türkiye elendi mi, yenildi mi, kazandı mı, finale kim çıktı, üçüncülük maçı ne zaman? 2021 CEV Avrupa Voleybol turnuvasında Türkiye voleybol takımı elendi mi? İşte tüm detaylar...

Şuan Türkiye-Sırbistan yarı final maçı oynanıyor? Peki, Türkiye-Sırbistan yarı final maçı kaç kaç? Setler kaç kaç bitti? Kim finale çıktı? Yarı final ve final maçları ne zaman? Final maçı nerede, hangi ülkede oynanacak? Finale hangi takımlar çıktı? 3. lük maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇLARI NE ZAMAN?

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN YARI FİNAL VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Türkiye şuanda yarı finalde Sırbistan ile karşılaşıyor. Setlerde Sırbistan 2-1 önde. Maçı kazanan takım finale çıkacak. Millilerimize başarılar diliyoruz.

SONUÇ

TÜRKİYE 1 - 3 SIRBİSTAN

Bu skora göre Sırbistan finale çıktı, Milli takımımız finale çıkamadı fakat 3. lük maçına çıkacak. Yarın Türkiye 3. lük maçına çıkacak.

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 3. LÜK MAÇI NE ZAMAN?

Üçüncülük maçı 4 Eylül Cumartesi günü oynanacaktır.

Hollanda-İtalya yarı final maçının kazananı Sırbistan ile finalde karşılaşacak. Bu maçı kaybeden Türkiye ile 3. lük maçına çıkacak.

Final maçı da 4 Eylül Cumartesi günü oynanacaktır.