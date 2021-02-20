Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

20.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:42
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor: 3-0

VakıfBank-PTT: 3-0

İlbank-Nilüfer Belediyespor: 1-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet: 0-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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