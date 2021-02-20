Voleybol: Toplu sonuç
20.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:42
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor: 3-0
VakıfBank-PTT: 3-0
İlbank-Nilüfer Belediyespor: 1-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 3-1
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet: 0-3
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar