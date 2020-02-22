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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta 2 maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası 4 karşılaşmayla devam etti.

22.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:20
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta 2 maçla başlarken, AXA Efeler Ligi'nin 19. haftası 4 karşılaşmayla devam etti.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol-Halkbank: 0-3

Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-1

Ziraat Bankası-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

Kaynak: AA
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