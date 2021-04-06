Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
Salon: Mimar SinanHakemler: Yasin Okumuş, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Anthi, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Emine Arıcı, Ezgi Bektaş, Stella)Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Sarah, Yasemin Yıldırım, Susan, Paula...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Anthi, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Emine Arıcı, Ezgi Bektaş, Stella)
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Sarah, Yasemin Yıldırım, Susan, Paula (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl)
Setler: 21-25, 20-25, 25-21, 22-25
Süre: 118 dakika (26, 28, 30, 34)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmede ikinci karşılaşma 9 Nisan Cuma günü Bursa'da oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun