Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

Salon: Mimar SinanHakemler: Yasin Okumuş, Pınar ElmaAydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Anthi, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Emine Arıcı, Ezgi Bektaş, Stella)Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Sarah, Yasemin Yıldırım, Susan, Paula...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Anthi, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Emine Arıcı, Ezgi Bektaş, Stella)

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Sarah, Yasemin Yıldırım, Susan, Paula (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl)

Setler: 21-25, 20-25, 25-21, 22-25

Süre: 118 dakika (26, 28, 30, 34)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmede ikinci karşılaşma 9 Nisan Cuma günü Bursa'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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