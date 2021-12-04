Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Zafer Göder - Haberler | Spor
Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Aysim Erginay, İlknur ÇakarBolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdin Naz Kanbur, Aneta, Irmak Gökcen, Lena, Çağla Salih, (Dilan Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk)Yeşilyurt: Duru Aksu, Burcu Yönder, Derin Ezgi Taşdemir, Strumilo, Neslişah...
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Aysim Erginay, İlknur Çakar
Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdin Naz Kanbur, Aneta, Irmak Gökcen, Lena, Çağla Salih, (Dilan Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk )
Yeşilyurt : Duru Aksu, Burcu Yönder, Derin Ezgi Taşdemir, Strumilo, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas (Elisa Tuana Köse, Nilsu Sen, Bilge Paşa, Veltman, Ceren Yılmaz, Ceren Kapucu)
Setler: 26-24, 25-21, 25-15
Süre: 85 dakika (31, 30, 24)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Bolu Belediyespor, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.