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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Zafer Göder - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu KaraçayırHakemler: Aysim Erginay, İlknur ÇakarBolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdin Naz Kanbur, Aneta, Irmak Gökcen, Lena, Çağla Salih, (Dilan Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk)Yeşilyurt: Duru Aksu, Burcu Yönder, Derin Ezgi Taşdemir, Strumilo, Neslişah...

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Aysim Erginay, İlknur Çakar

Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdin Naz Kanbur, Aneta, Irmak Gökcen, Lena, Çağla Salih, (Dilan Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk )

Yeşilyurt : Duru Aksu, Burcu Yönder, Derin Ezgi Taşdemir, Strumilo, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas (Elisa Tuana Köse, Nilsu Sen, Bilge Paşa, Veltman, Ceren Yılmaz, Ceren Kapucu)

Setler: 26-24, 25-21, 25-15

Süre: 85 dakika (31, 30, 24)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Bolu Belediyespor, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Zafer Göder - Spor Haberleri

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