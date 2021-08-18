Voleybol Milli Takım Gelişim Kampına Kayseri'den 4 sporcu ve 1 antrenör çağrıldı
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Voleybol Milli Takım Gelişim Kampına Kayseri'den 4 sporcu ve 1 antrenör çağrıldı

Voleybol Milli Takım Gelişim Kampına Kayseri'den 4 sporcu ve 1 antrenör çağrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 22 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan 2007 doğumlu sporcuların Gelişim Kampı için Kayseri'den 4 sporcu ve 1 antrenör davet edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 22 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan 2007 doğumlu sporcuların Gelişim Kampı için Kayseri'den 4 sporcu ve 1 antrenör davet edildi.

2007 doğumlu sporcuların takibini yapabilmek ve gelişimlerine katkı sağlayabilmek için Ankara'da 22 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan milli takım kampına Kayseri'den 4 sporcu ve 1 antrenör davet edildi. Federasyon'dan gönderilen yazıda Voleybol Antrenörü Şahin Kabul'ün yanı sıra Simge Elektronik Şahin Spor Kulübü sporcuları Metin Kaan Elden, İsmail Türkmen, Ali Kemal Alak ve Kaan Keleş'in davet edildiği belirtildi. - KAYSERİ

Voleybol Milli Takım Gelişim Kampına Kayseri'den 4 sporcu ve 1 antrenör çağrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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