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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor

Salon: EczacıbaşıHakemler: Jennifer Hesse (Almanya), Roberto Boris (İtalya)Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Merve Atlıer, Boskovic, McKenzie, Heyrman (Zeynep Palabıyık, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, Elif Şahin)Calcit: Mihevic, Kostic, Radiskovic, Charuk, Eva Mori,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Jennifer Hesse (Almanya), Roberto Boris (İtalya)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Merve Atlıer, Boskovic, McKenzie, Heyrman (Zeynep Palabıyık, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, Elif Şahin)

Calcit: Mihevic, Kostic, Radiskovic, Charuk, Eva Mori, Siftar (Janezic, Sillah, Lenart, Zorman, Cizman)

Setler: 25-19, 25-17, 25-23

Süre: 65 dakika (20, 22, 23)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında Slovenya temsilcisi Calcit'i 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan turuncu-beyazlı takım çeyrek finale yükseldi.

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

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