Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hermes'i 3-0 Yenerek Yarı Finale Yükseldi
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4'lü finaller turu rövanş maçında Belçika'nın Hermes takımını 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
CEV Challenge Kupası 4'lü finaller turu rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor evinde Hermes'i konuk etti.
Maça iyi başlayan Bursa temsilcisi ilk seti 25-12 kazandı.
İkinci sette de etkili oyununu sürdüren, Fatma Yıldırım vve Dimitrova ile file önünde art arda sayılar bulan Bursa ekibi, seti 25-13 önde tamamladı.
SALONDAN 3-0'LIK GALİBİYETLE AYRILDI
Çekişmeli başlayan üçüncü sette konuk takım üst üste bulduğu sayılarla etkili olsa da Bursa Büyükşehir Belediyespor, seti 27-25 kazanarak karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.
Deplasmandaki maçı da 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.
YORUMLAR (2)
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Şu siralarda boyle guzel haberlere ihtiyacimiz var Tebrikler....Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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helal olsun bebklerim :-*Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır