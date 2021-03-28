Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediye takımına 3-0 yenildi.
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediye takımına 3-0 yenildi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Eyyüp Şahin ve Furkan Salduz hakem ikilisi görev yaptı.
Karşılaşmanın setlerini 25-19, 25-22 ve 25,18'lik skorlarla 3-0 setleri alan Hatay Büyükşehir Belediye, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye