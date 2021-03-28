Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediye takımına 3-0 yenildi.

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediye takımına 3-0 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Eyyüp Şahin ve Furkan Salduz hakem ikilisi görev yaptı.

Karşılaşmanın setlerini 25-19, 25-22 ve 25,18'lik skorlarla 3-0 setleri alan Hatay Büyükşehir Belediye, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Vladimir Putin Mustafa Şentop Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ersun Yanal Mesut Bakkal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 16:33:40. #1.16#
title