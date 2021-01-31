Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu
31.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:52
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Diyarbakır Asur Gençlik'i 3-0 yendi.
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Diyarbakır Asur Gençlik'i 3-0 yendi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Furkan Salduz ve İlhan Uğur hakem ikilisi görev yaptı.
Karşılaşmanın setlerini 25-9, 25-13 ve 25-14 alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye