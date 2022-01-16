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Voleybol Erkekler 1. Lig

Voleybol Erkekler 1. Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Maliye İhtisas Kulübünü 3-0 yendi.

MALATYA (AA) - Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Maliye İhtisas Kulübünü 3-0 yendi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Mahmut Karaca ve Yavuz Yalçın hakem ikilisi görev yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Spor setlerini 25-22, 27-25 ve 25-16 alarak müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri
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Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Maliye İhtisas Kulübünü 3-0 yendi.

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