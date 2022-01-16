Voleybol Erkekler 1. Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Maliye İhtisas Kulübünü 3-0 yendi.
MALATYA (AA) - Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Maliye İhtisas Kulübünü 3-0 yendi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Mahmut Karaca ve Yavuz Yalçın hakem ikilisi görev yaptı.
Malatya Büyükşehir Belediye Spor setlerini 25-22, 27-25 ve 25-16 alarak müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri