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Voleybol Erkekler 1. Lig

Voleybol Erkekler 1. Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Ligin 11'inci haftasında Kayseri Develi Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.

KAYSERİ (AA) - Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Ligin 11'inci haftasında Kayseri Develi Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Furkan Salduz ve Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi görev yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Spor müsabakanın ilk setini 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci seti 25-18 alan Develi Belediyespor, seti 1-1 getirdi.

Üçüncü sette üstün oynayan Malatya, seti 25-16 alarak 2-1 öne geçti.

Dörtüncü sette üstün oynayan Kayseri takımı, seti 25-17 alarak seti 2-2 getirdi.

Beşinci son sete karşılıklı sayılarla geçen takımlardan seti 15-13 alan Develi Belediyespor müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Voleybol Erkekler 1. Lig

Voleybol Erkekler 1. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri

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