Voleybol: Erkekler 1. Lig
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Voleybol: Erkekler 1. Lig

14.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:52
Voleybol: Erkekler 1. Lig

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Melikgazi Belediyespor'u 3-1 yendi.

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Melikgazi Belediyespor'u 3-1 yendi.

???????Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini konuk ekip 25-23 kazandı. Sonraki setlerde üstünlüğü ele alan Bigadiç Belediyespor ikinci seti 25-19, üçüncü seti 25-18, dördüncü seti de 25-19 önde bitirdi.

Maçı tribünden izleyen Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, karşılaşmanın ardından tüm oyuncuları kutlayarak, "Balıkesir'in tek 1. lig takımı biziz. Oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı müsabakayı AK Parti Bigadiç İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Bigadiç Belediye Spor Kulübü Başkanı Yakup Aygören ile diğer yetkililer izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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