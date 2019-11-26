Voleybol'da milli heyecan yarın başlıyor

26.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:33

Balıkesir Kurtdereli Spor salonu, CEV U17 Balkan Şampiyonası Ön Eleme Turu maçlarına ev sahipliği yapacak.



Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunu birlikte gerçekleştirdiği CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları yarın başlıyor. Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 26-30 Kasım günleri arasında Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak. Şampiyon olan takım Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkı kazanacak.



Karşılaşmaların programı şöyle:



26 Kasım Salı



16.09 Bulgaristan - Romanya



18.30 Türkiye - Yunanistan



Sırbistan (bay)



27 Kasım Çarşamba



16.00 Yunanistan - Sırbistan



18.30 Türkiye - Bulgaristan



Romanya (bay)



28 Kasım Perşembe



16.00 Sırbistan - Romanya



18.30 Bulgaristan - Romanya



Türkiye (bay)



29 Kasım Cuma



16.00 Sırbistan - Bulgaristan



18.30 Romanya - Türkiye



Yunanistan (bay)



30 Kasım Cumartesi



15.00 Romanya - Yunanistan



17.30 Türkiye - Sırbistan



Bulgaristan (bay) - BALIKESİR

Kaynak: İHA