Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında Rusya'ya 3-2 yenildi.

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında Rusya'ya 3-2 yenildi.

Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki üçüncü mücadelesinde Türkiye, Macaristan'ın Nyiregyhaza şehrinde Rusya ile karşılaştı.

Milli Takım, karşılaşmayı 23-25, 25-18, 25-22, 17-25 ve 13-15'lik setlerle 3-2 kaybetti.

İlk iki maçında Polonya'yı 3-1, Çekya'yı ise 3-0 yenen ay-yıldızlılar, ilk yenilgisini Rusya karşısında alırken, dördüncü maçını 14 Temmuz Çarşamba günü TSİ 18.30'da Macaristan'la oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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