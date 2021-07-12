Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında Rusya'ya 3-2 yenildi.
CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında Rusya'ya 3-2 yenildi.
Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki üçüncü mücadelesinde Türkiye, Macaristan'ın Nyiregyhaza şehrinde Rusya ile karşılaştı.
Milli Takım, karşılaşmayı 23-25, 25-18, 25-22, 17-25 ve 13-15'lik setlerle 3-2 kaybetti.
İlk iki maçında Polonya'yı 3-1, Çekya'yı ise 3-0 yenen ay-yıldızlılar, ilk yenilgisini Rusya karşısında alırken, dördüncü maçını 14 Temmuz Çarşamba günü TSİ 18.30'da Macaristan'la oynayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er