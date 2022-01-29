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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA, Rıdvan Korkulutaş - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Gürhan Gül, Sema KayıkçıBingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Emre Batur, Hidalgo, Metin...

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)

Fenerbahçe HDI Sigorta : Louati, Mousavi, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy, Muhammet Kaya (Ahmet Tümer, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)

Setler: 32-30, 17-25, 25-22, 25-22

Süre: 155 dakika (42, 29, 39, 45)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor

Efeler Ligi, Fenerbahçe, Sigorta, Omurca, Spor, Haber

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