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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Enis Ali Ay, Bertuğ Öndeş)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Enis Ali Ay, Bertuğ Öndeş)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Seganov, Uriarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Can Ayvazoğlu, Umut Demir, Andaç Kapan)

Setler: 27-25, 25-19, 25-19

Süre: 80 dakika (32, 25, 23)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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