Allpower Akü Cizre Belediyespor - Sorgun Belediyespor: 1-3

SALON: Şırnak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12'nci hafta mücadelesinde Allpower Akü Cizre Belediyespor, evinde Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelede Allpower Cizre Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği Sorgun Belediyespor'a 3-1 yenildi.

İlk seti, Sorgun Belediyespor 23-25'lik skor ile kazandı. İkinci setin başlaması ile birlikte toparlanan Allpower Cizre Belediyespor zaman zaman 8 farka kadar önce geçtiği seti 22-25 kazanarak skora dengeyi getir. 3'üncü sette oyun kontrolünü yeniden eline alan Sorgun Belediyespor seti de alarak durumu 2-1 getirdi. Son sette ise kıyasıya geçen mücadelenin sonunda seti 25-21'lik skor ile alan Sorgun Belediyespor böylece maçı 3-1 kazandı.