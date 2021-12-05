Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA / Şahin Özmen - Haberler | Spor
Salon: SorgunHakemler: Yavuz Akdemir, Sema KayıkçıSorgun Belediyespor: Danilov, Melih Özdemir, Hakan Polat, Orçun Ergün, Murathan Kısal, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis)Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan...
Salon: Sorgun
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı
Sorgun Belediyespor: Danilov, Melih Özdemir, Hakan Polat, Orçun Ergün, Murathan Kısal, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis )
Halkbank : Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Vuciceviç, Abdullah Çam)
Setler: 25-20, 19-25, 19-25, 19,25
Süre: 116 dakika (28, 28, 29,31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta maçında Halkbank, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.
AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri
Haberi Kaydet