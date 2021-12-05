Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Enis Ali Ay, Batuhan Avcı)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Enis Ali Ay, Batuhan Avcı)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Oğulcan Yatgın (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, İzzet Ünver)

Setler: 25-22, 22-25, 20-25, 17-25

Süre: 119 dakika (32, 32, 30, 25)

AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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