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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı,Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic, Murat Karakaya, Miskevich (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Ali Samet İçmeğiz)Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Ömer Furkan...

BİNGÖL (AA) - Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı,

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic, Murat Karakaya, Miskevich (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Ali Samet İçmeğiz)

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Ömer Furkan Dur, Buculjevic, Hamacher, Oğuzhan Tarakçı (Kerem Yaman, Garkoroudi, Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık)

Setler: 25-17, 25-17, 22-25, 25-19

Süre: 116 dakika (27, 25, 30, 34)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri

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