Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Ali Yücel Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mustafa DemirTokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius (Semih Çelik, Atakan Topal)Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan...
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mustafa Demir
Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius (Semih Çelik, Atakan Topal)
Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)
Setler: 25-18, 25-18, 25-16
Süre: 76 dakika (28, 25, 23)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA