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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mustafa DemirTokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius (Semih Çelik, Atakan Topal)Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan...

29.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:47
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel


Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mustafa Demir

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius (Semih Çelik, Atakan Topal)

: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)

Setler: 25-18, 25-18, 25-16

Süre: 76 dakika (28, 25, 23)

Voleybolda AXA Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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