Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Haldun AlagaşHakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altınİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Pekşen (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Enaboifo, Emre Fırat)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu,...
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altın
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Pekşen (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Enaboifo, Emre Fırat)
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Julius Fırkal (Semih Çelik, Anıl Durgut, Cansın Çınar, Atakan Topal)
Setler: 25-20, 26-24, 18-25, 25-18
Süre: 112 dakika (27, 31, 24, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.