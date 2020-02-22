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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy) Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Hasan Şikar, Ulaş Kıyak, Ter Maat,...

22.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:20
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:


Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş


Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Görkem Sertel, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy)


Fenerbahçe HDI : Oğuzhan Karasu, Hasan Şikar, Ulaş Kıyak, Ter Maat, Rossard, Hidalgo (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Setler: 25-27, 22-25, 19-25


Süre: 97 dakika (37, 28, 32)


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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