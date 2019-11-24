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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Ramazan ÇevikGalatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert)Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Yüksel Bıdak, Ali Deniz Yılmaz, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz, Nascimento, Deniz...

24.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:48
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI : Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı ()

Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Yüksel Bıdak, Ali Deniz Yılmaz, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz, Nascimento, Deniz İvgen)

Setler: 25-16, 25-23, 25-20

Süre: 80 dakika (22, 33, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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