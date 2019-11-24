Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Ramazan ÇevikGalatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert)Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Yüksel Bıdak, Ali Deniz Yılmaz, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz, Nascimento, Deniz...
24.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:48
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Ramazan Çevik
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert)
Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Yüksel Bıdak, Ali Deniz Yılmaz, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Murat Tokgöz, Nascimento, Deniz İvgen)
Setler: 25-16, 25-23, 25-20
Süre: 80 dakika (22, 33, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Kaynak: AA