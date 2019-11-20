Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Haldun AlagaşHakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çildirİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Berat Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Abdulsamet Yalçın)Halkbank: İbrahim Emet, Metin Toy, Bahov,...
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çildir
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Berat Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Abdulsamet Yalçın)
Halkbank: İbrahim Emet, Metin Toy, Bahov, Samet Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz (Hasan Yeşilbudak, Efe Bayram, Volkan Döne)
Setler: 22-25, 21-25, 15-25
Süre: 82 dakika (30, 27, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.