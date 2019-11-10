Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Hakkı Demiralay, Arzu EmiroğluArkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk...

10.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:04
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Vestel Venus Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Arzu Emiroğlu

Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, )

HDI : Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Muzaffer Yönet, Antonov, Vahit Emre Savaş)

Setler: 25-21, 15-25, 22-25, 25-18, 9-15

Süre: 137 dakika (31, 25, 34, 28, 19)

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA
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