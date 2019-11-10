Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Hakkı Demiralay, Arzu EmiroğluArkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk...
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Arzu Emiroğlu
Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)
Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Muzaffer Yönet, Antonov, Vahit Emre Savaş)
Setler: 25-21, 15-25, 22-25, 25-18, 9-15
Süre: 137 dakika (31, 25, 34, 28, 19)
AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.