Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Cihan Küçükboyacı, Yasin OkumuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Leonardo, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Cihan Küçükboyacı, Yasin Okumuş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Leonardo, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)
Setler: 18-25, 25-23, 19-25, 21-25
Süre: 138 dakika (35, 38, 27, 38)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.