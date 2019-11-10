Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Cihan Küçükboyacı, Yasin OkumuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Leonardo, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş...

10.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:00
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Cihan Küçükboyacı, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: , Alisson, Uğur Kılınç, Leonardo, Sharifi, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

HDI : Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın)

Setler: 18-25, 25-23, 19-25, 21-25

Süre: 138 dakika (35, 38, 27, 38)


Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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