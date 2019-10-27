Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin DaneriBursa Büyükşehir Belediyespor: Leonardo, Hüseyin Koç, İbrahim Başaran, Alisson, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu (Hüseyin Şahin, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Esat Dalgıç, Metin Durmuş, Boğaçhan Mehmet Zambak)Arhavi Voleybol: Murat...

27.10.2019 19:10
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Daneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Leonardo, Hüseyin Koç, İbrahim Başaran, Alisson, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu (Hüseyin Şahin, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Esat Dalgıç, Metin Durmuş, Boğaçhan Mehmet Zambak)

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Mehmet Özbek, Fatih Cihan, Umut Şahin, Berk Özbek, Burhan Zorluer)

Setler: 33-31, 25-19, 29-27

Süre: 48, 29, 43 (120 dakika)


Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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