Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

23.08.2019 21:42

Salon: Ankara

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Agnieszka Michlic (Polonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan, Naz Aydemir Akyol, Gözde Yılmaz, Hande Baladin)

Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi (Konomi, Artakianou, Oikonomidou, Merteki, Papafotiou, Totsidou, Dioti, Kalantatze)

Setler: 25-21, 25-18, 25-8

Süre: 70 dakika (27, 25, 18)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, karşılaşmanın ilk dakikalarında istediği oyunun sergileyemedi. Manşette düşük yüzdeyle oynayan milliler, serviste de kazandığı avantajı sayıya çevirmekte zorlandı. Yunanistan'ın dirençli oyununa karşılık seyirci desteğini arkasına alan milliler seti, 25-21 önde bitirdi.

İlk setin sonlarına doğru kurduğu baskılı oyunu ikinci sette de sürdüren milli takım, Eda Erdem ve Meryem Boz'un etkili oyunuyla 6-2 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Libero Simge Şebnem Aköz ile pasör Cansu Özbay'ın yarattığı pozisyonları Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Meliha İsmailoğlu'yla file önünde sayıyla sonuçlandıran ve iyi blok yapan milli takım, seti 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü setin başında 11-0'lık seri yapan ay-yıldızlılar, iyi defans ve blok yaparak rakibine sayı şansı tanımadı. İlk iki sette kurduğu oyun üstünlüğünü bu sette de devam ettiren Türkiye, file önündeki etkinliğini sürdürdü. İyi blok yaparken sayı üretmekte de zorlanmayan milli takımda başantrenör Giovanni Guidetti, çok sayıda oyuncu değiştirerek takımını diri tuttu. Ay-yıldızlılar, seti 25-8, maçı da 3-0 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.

Kaynak: AA