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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA / Miraç Kaya - Haberler | Spor

Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raundunda Türkiye, Bulgaristan'a 3-1 yenildi.

Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raundunda Türkiye, Bulgaristan'a 3-1 yenildi.

Kurtdereli Spor Salonu'ndaki dördüncü gün maçlarında Bulgaristan ile mücadele eden Türkiye, ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sete hızlı başlayan Bulgaristan, 25-20'lik skorla setlerde eşitliği sağladı.

Maçın üçüncü setini 26-24 önde tamamlayan Bulgaristan, dördüncü seti de 25-20 kazandı karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Milliler, aldığı mağlubiyetle liderliği Sırbistan'a kaptırdı. Turnuvanın dördüncü gününde oynanan diğer maçta ise Arnavutluk, Yunanistan'a 3-0 mağlup oldu.

Yarın tamamlanacak olan turnuvanın son gününde, Bulgaristan-Arnavutluk, Romanya-Yunanistan ve Türkiye-Sırbistan ile karşılaşacak.

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA / Miraç Kaya - Spor Haberleri
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Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raundunda Türkiye, Bulgaristan'a 3-1 yenildi.

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