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Vodafone Kupası: Beşiktaş: 0 - Atletico Madrid: 2

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu.

07.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:18
Vodafone Kupası: Beşiktaş: 0 - Atletico Madrid: 2

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Vodafone Kupası'nda Kadın Futbol Takımı, 'ta karşı karşıya geldiği Kadın Futbol Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu.


Stat: Vodafone Park


Hakemler: Asen Albayrak xx, Nimet Altunkıran xx, Semra Bulut xx


Beşiktaş: Fatma Şahin xx, Jessica Lyne Çarmıklı xx, Çiğdem Belci xx (Akida dk. 90+1 ?), Esra Erol xx, Didem Karagenç xx, Elif Keskin xx, Gizem Gönültaş xx, Arzu Karabulut xx, Sevgi Çınar xx (Chamalidou dk. 76 x), Başak Gündoğdu xx (Zeynep Gamze Koçer dk. 58 x), Yağmur Uraz xx


Yedekler: Senem Pınar Özer, Ayşenur Göktürk, Ayşe Şevval Ay, Berivan İçen, Demet Bozkurt, Sevgi Salmanlı


Teknik Direktör: Mutlucan Zavotçu


Atletico Madrid: Henseller Galego xx (Paula Prieto dk. 46 x), Carolina Vidal xx (Trujillo dk. 90+1 ?), Herrero Munoz xx (Alexia Diaz dk. 76 x), Garcia Ajarin xx, Carmen Montero xx, Silvia Bellido xx (Claduio Diaz dk. 90+1), Maria Herrera xx, Pena Ruiz xx (Ortega Bueno dk. 68 x), Veronica Ang xxx (Cristina Frances dk. 90+1 ?), Olga Perez xxx, Alyysa Strom xx


Yedekler: Alexia Diaz, Elena Perez, Claudia La Cruz


Teknik Direktör: Daniel Gonzalez


Goller: Veronica Ang (dk. 37), Olga Perez (dk. 42) (Atletico Madrid) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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