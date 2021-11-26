Vitor Pereria: Bu maç hakkında konuşmak zor

Uefa Avrupa Ligi D Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vítor Pereira, mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

"BU MAÇ HAKKINDA KONUŞMAK ZOR"

Son dakikada yenik duruma düşmelerinin zor bir durum olduğunu söyleyen Pereira, "Bu maç hakkında konuşmak zor. Maç boyunca eşit seviyede mücadele ettik. Gol atacak pozisyonlar yakaladık. Son oynadığımız lig maçımız zordu. Buraya daha fazla çözümle gelebilseydik farklı olabilirdi. Serdar, Crespo, Mesut, Gustavo olsaydı farklı olabilirdi. Son saniyede gol yedik. Kontrol ettiğimiz bir toptu ancak gol yedik. Geleceğe bakmalıyız. Bir sonraki maça bakmalıyız. Lig bizim ana kulvarımız, önümüzdeki maça hazırlanmalıyız. Beraberlik olsaydı şansımızı son maça bırakacaktık. İyi ama zamana ihtiyacı olan genç oyuncularımız var. Son saniyede yediğimiz gol, tecrübeyle ilgili ne demek istediğimi anlatan bir durum" dedi.

Öte yandan alınan skorun ve oyunun kendi sorumluluğunda olduğun vurgu yapan Pereira, "Bu benim sorumluluğum, aldığımız skor ve yediğimiz gol de benim sorumluluğum" dedi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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