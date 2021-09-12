Vitor Pereira taraftarların arasına girince ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi - Haberler Spor
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Vitor Pereira taraftarların arasına girince ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Vitor Pereira taraftarların arasına girince ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma öncesinde taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Tribündeki hiçbir taraftarın isteğini geri çevirmeyen Portekizli hoca, hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.

Süper Lig'de 3'te 3 yapan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 4'te 4 peşinde. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın maç öncesi taraftarlarla olan etkileşimi renkli anlara sahne oldu.

HİÇBİR TARAFTARI GERİ ÇEVİRMEDİ

Yedek kulübesinin arkasındaki taraftarların yanına giden Vitor Pereira fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Her taraftarla tek tek fotoğraf çektiren Portekizli hocanın o anları sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Vitor Pereira taraftarların arasına girdi ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdiGörüntü Beinsports'tan alınmıştır.

Vitor Pereira taraftarların arasına girdi ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdiGörüntü Beinsports'tan alınmıştır.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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