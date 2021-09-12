Vitor Pereira taraftarların arasına girince ortalık yıkıldı! Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi

Süper Lig'de 3'te 3 yapan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 4'te 4 peşinde. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın maç öncesi taraftarlarla olan etkileşimi renkli anlara sahne oldu.

HİÇBİR TARAFTARI GERİ ÇEVİRMEDİ

Yedek kulübesinin arkasındaki taraftarların yanına giden Vitor Pereira fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Her taraftarla tek tek fotoğraf çektiren Portekizli hocanın o anları sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

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