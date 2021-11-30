Vitor Pereira istifa edecek mi? - Haberler
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Vitor Pereira istifa edecek mi?

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Vitor Pereira istifa edecek mi?

Geçen sezon derbi galibiyetiyle biraz nefes alan Fenerbahçe, Göztepe beraberliği yeniden başa sardı. Göztepe beraberliğinin ardından eleştirilerin merkezine oturan teknik direktör Vitor Pereira karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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