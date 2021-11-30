Vitor Pereira istifa edecek mi?
Geçen sezon derbi galibiyetiyle biraz nefes alan Fenerbahçe, Göztepe beraberliği yeniden başa sardı. Göztepe beraberliğinin ardından eleştirilerin merkezine oturan teknik direktör Vitor Pereira karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet