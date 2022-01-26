Vitor Pereira, İngiltere'de kriz çıkardı! Ayaklanan taraftarlardan stat duvarına olay yazı - Haberler Spor
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Vitor Pereira, İngiltere'de kriz çıkardı! Ayaklanan taraftarlardan stat duvarına olay yazı

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yle yolları ayırmasının ardından Everton'ın başına geçeceği iddiaları İngiltere'yi karıştırdı. Portekizli hocayı yeni teknik direktör olarak istemeyen İngiliz ekibinin taraftarları stat duvarlarına Pereira'yı değil, Lampard'ı istediklerini belirten yazılar yazarak tepkilerini gösterdi.

Fenerbahçe'yle sezona büyük umutlarla başlayan Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin lider Trabzonspor'un oldukça gerisinde kalmasının ardından takımdan gönderilmişti. Portekizli hocanın, Premier Lig ekibi Everton'ın başına geçirileceği haberlerinin çıkmasının ardından İngiliz ekibinin taraftarları isyan bayrağını açtı.

TAKIMIN BAŞINA VITOR PEREIRA'YI GETİRMEK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, teknik direktörlük için Rooney, Roberto Martinez, Lampard ve Vitor Pereira'yla görüşme gerçekleştirdi. Pereira'dan oldukça etkilenen Moshiri, takımın başına Portekizli hocayı getirmekte karar kıldı.

Vitor Pereira, İngiltere'de kriz çıkardı! Ayaklanan taraftarlardan stat duvarına olay yazı

TARAFTAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Everton taraftarı ise Moshiri'nin bu kararı karşısında çileden çıktı. Stat duvarlarına "Pereira out, Lampard in" yazan taraftarlar, Portekizli hocayı değil, Lampard'ı takımın başında istediklerini belirtti. Bu tepkiler üzerine İngiliz ekibinin takımı Vitor Pereira'ya teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Vítor Pereira, Premier Lig, Fenerbahçe, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

Suat Mircan:

bu pereira yı antrenör diye futbolun içinde barındıranların ben futbol bilgisine ........

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