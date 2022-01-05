Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık - Haberler Spor
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Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık

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Sol beke takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo'ya gitti. Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor'a olumlu geri dönüş yaptı.

Edin Visca'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor.

Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık

TEKLİF GİTTİ

61Saat'in haberine göre; Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.

"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"

Marcelo cephesinden Trabzonspor'a, "Şimdilik düşünmüyoruz ama sezon sonunda görüşebiliriz" cevabı geldi. Trazonspor'un önerdiği rakamı Marcelo'nun olumlu karşıladığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

 Son Dakika: Edin Visca resmen Trabzonspor'da! Taraftarları heyecanlandıran bir mesaj var

Son Dakika: Edin Visca resmen Trabzonspor'da! Taraftarları heyecanlandıran bir mesaj var

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