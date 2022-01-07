Visca Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? Edin Visca neden Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek? Visca neden oynamıyor? - Haberler
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Visca Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? Edin Visca neden Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek? Visca neden oynamıyor?

Visca Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? Edin Visca neden Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek? Visca neden oynamıyor?
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Visca neden oynamıyor? Visca'nın Trabzonspor-Yeni Malatyaspor mücadelelerinde forma giymemesi üzerine futbol severler tarafından neden forma giymediği araştırılmaya başlandı. Peki, Visca Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? Edin Visca neden Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek? Visca neden oynamıyor? Visca Kadroda neden yok?

Visca neden oynamıyor? Trabzonspor Edin Visca transferiyle sadece şampiyonluğun değil, transfer döneminin de en iddialı ekibi olduğunu kanıtladı. 3.5 milyon Euro'ya Trabzonspor'a transfer olan Visca, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak Trabzonspor'un, Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Visca'nın olmayışı üzerine "Visca Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? Edin Visca neden Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek? Visca neden oynamıyor? Edin Visca sakat mı? Visca Kadroda neden yok?" soruları futbolseverler tarafından merak edilmekte. Tüm soruların cevapları haberimizde.

VİSCA NEDEN OYNAMIYOR?

Visca, Trabzonspor'a transfer döneminden önce transfer edildi. Bu nedenle kadro kayıt işlemleri tamamlanmadı. Bu nedenle transfer dönemi başlayıp, kayıt işlemleri tamamlanana kadar forma giyemez.

Visca Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? Edin Visca neden Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek? Visca neden oynamıyor?

VİSCA NE ZAMAN OYNAYACAK?

Visca, Trabzonspor formasını 12 Ocak 2022 Çarşamba günü açılacak olan transfer döneminin ardından kadro kayıt işlemlerinin tamamlanması halinde forma giyebilir.

Visca Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? Edin Visca neden Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek? Visca neden oynamıyor?

EDİN VİSCA KAÇ NUMARALI FORMAYI GİRECEK?

Edin Visca, Trabzonspor'da 18 numaralı formayı giyecek.

Visca Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? Edin Visca neden Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek? Visca neden oynamıyor?

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