Visca neden oynamıyor? Trabzonspor Edin Visca transferiyle sadece şampiyonluğun değil, transfer döneminin de en iddialı ekibi olduğunu kanıtladı. 3.5 milyon Euro'ya Trabzonspor'a transfer olan Visca, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak Trabzonspor'un, Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Visca'nın olmayışı üzerine "Visca Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? Edin Visca neden Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek? Visca neden oynamıyor? Edin Visca sakat mı? Visca Kadroda neden yok?" soruları futbolseverler tarafından merak edilmekte. Tüm soruların cevapları haberimizde.

VİSCA NEDEN OYNAMIYOR?

Visca, Trabzonspor'a transfer döneminden önce transfer edildi. Bu nedenle kadro kayıt işlemleri tamamlanmadı. Bu nedenle transfer dönemi başlayıp, kayıt işlemleri tamamlanana kadar forma giyemez.

VİSCA NE ZAMAN OYNAYACAK?

Visca, Trabzonspor formasını 12 Ocak 2022 Çarşamba günü açılacak olan transfer döneminin ardından kadro kayıt işlemlerinin tamamlanması halinde forma giyebilir.

EDİN VİSCA KAÇ NUMARALI FORMAYI GİRECEK?

Edin Visca, Trabzonspor'da 18 numaralı formayı giyecek.

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