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Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Virüsü yendi, göreve devam edeceği günleri bekliyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni tip korona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan hemşire gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

08.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:22
Virüsü yendi, göreve devam edeceği günleri bekliyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni tip korona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan hemşire gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

İlçeye bağlı Saltukova beldesi Düz köyde yaşayan 23 yaşındaki Özge A. çalıştığı özel hastanede korona virüsüne yakalandı. Çalıştığı hastane de görevde iken korona virüs testi yaptıran hemşire Özge, sonucu pozitif çıktı. Test sonrası tedavi altına alınan hemşire korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Erken teşhis sayesinde hayatı kurtulan hemşire Özge A. olayı şu şekilde dile getirdi; "Bir hastanede görev yaptığım sırada tanıştı vücudum virüsle. Çok şiddetli baş ağrılarımla göstermişti ilk belirtisini. Çalışmanın vermiş olduğu yorgunluktur diye ilk başlarda pek önemsemedim ama bir gün iki gün derken kuru öksürük ve boğaz ağrılarımla belirtilerini sıralamaya devam etti. Çocukluğumdan beri kronik bronşit rahatsızlığım var diye yine onlardan bir tanesi olduğunu düşünmüştüm ama yinede tedbiri elden bırakmak istemedim ne olur ne olmaz hastanede çalışıyorum diye ailemle yakın temasta bulunmadım ve kendimi odamda hep izole etmiştim. Bunun faydasını gördüm çok şükür ki ailemde bu yüzden bir sorun olmadı. Sonra belirtilerim daha da ilerledi. Burun akıntısı, balgam, tat ve koku almada azalma ara ara nefes darlıkları hal böyle olunca nöbetteyken kendimi doktorumuza gösterdim. Virüs ak ciğerlerime inmiş ama çok fazla zarar vermemişti. Çünkü erken teşhis koyup hemen tedaviye başladık. Bu süreçte ilaçtan da önemli olan en önemli tedavi moraldi. Moralinizi yüksek tuttuğunuz zaman aşamayacağınız engel yok. Çünkü bilinçaltı kendini neye inandırırsa vücut ona göre reaksiyon gösterirmiş . Bu süreçte gerek yakınlarımın gerek hastanede görevini en layığıyla yerine getiren hemşirelerin desteği ve çok güzel ilgilenmesi üzerine 7 günde üst üste negatif gelen test sonucunda taburcu oldum. Demem gibi hiçbir şey için umudunuzu kaybetmeyin ben kronik bronşitim varken yendim bu hastalığı. Nefes aldığınız müddetçe yarınlarınız ve geleceğiniz için güzel düşünün güzel olsun"

Sosyal medyasında da çevresine şu mesajı paylaşan hemşire Özge A., "Doya doya nefes alabilmek o kadar güzel bir nimetmiş ki ya da ne biliyim alabildiğince yürüyebilmek, koşabilmek, arkadaşlarınla karşılıklı sohbet edebilmek, ailenle içtiğin bir bardak sıcak çay bile o kadar kıymetliymiş ki. Hatta yediğin yemeğin tadını alabilmek mesela ne büyük bir lüksmüş. Şu bir haftadır yaşadıklarım ne kadar bencil bir insan olduğumu gösterdi bana. Şikayet ettiğim hayatın belki de başkalarının hayali olabileceğini öğretti. Mesela şükrü öğretti. Hayat o kadar anlık ki küslüğün, kırgınlıkların, kibirliliğin hiçbir hükmü yok. Para değil de insan biriktirebilmekmiş en büyük zenginlik. Aylarca evde durmaktan yakındım ama evde kalmak günlerdir tek başına bir odanın içinde kalmaktan daha güzelmiş. Bazı durumları gerçekten bir şeylerden ders alabilmemiz için yaşatıldığına inanıyorum ve insanın yalnızlığa bırakıldığı yolculuk kendi benliğine ulaşımından başka hiçbir şey değilmiş.."

Virüsü yendikten sonra T.C. Sağlık Bakanlığından atamasının gerçekleştiği haberi alan ile çifte mutluluk yaşayan Özge A. görevine Çaycuma Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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